Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе
Данная мера вводится в связи с проведением ремонтных работ.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, с 22:00 30 октября до 07:00 31 октября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 291 км перегона Зоринский – Трофимовский-2 (автодорога Сокурский тракт, Саратовский район).
Объезд возможен по улице Шехурдина, проспекту Строителей и Московскому шоссе.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
Фото http://www.taminfo.ru