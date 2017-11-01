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В Академопере выступят американский пианист-виртуоз Артуро О'Фэррилл и его джазовый квинтет
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В Академопере выступят американский пианист-виртуоз Артуро О'Фэррилл и его джазовый квинтет

Новости


31 октября американский пианист-виртуоз, педагог, джазовый композитор, трехкратный обладатель премии «Грэмми» Артуро О'Фэррилл и его джазовый квинтет выступят на сцене театра оперы и балета в рамках своего российского турне.

28 октября музыканты дали концерт в Зале им. П. Чайковского в Москве, а после саратовского концерта 2 ноября вылетят в Сочи.

Трижды обладатель музыкальной премии «Грэмми», шестикратный номинант на премию «Грэмми» Артуро О’Фэррилл – сын известного латиноамериканского джазового композитора, аранжировщика, педагога Чака О’Фэррилла. В 1995 г. Артуро берет на себя управление коллективом отца «Afro Latin Jazz Orchestra», гастролирует вместе с ними по Кубе и всему миру. Каждое воскресение «Afro Latin Jazz Orchestra» выступает в одном из популярнейших джазовых клубов США Birdland.

В 2007 г. Артуро основал Афроамериканский джазовый альянс (Afro Latin Jazz Aliance) - некоммерческую организацию для сохранения афро-латиноамериканской музыки.

В 2016 г. Артуро получил премию «Грэмми» за лучшее инструментальное сочинение «The Afro Latin Jazz Suite». В 2014 и 2008 годах он был удостоен премии «Грэмми» в номинации «лучший латиноамериканский альбом» за альбомы «The Offence Of The Drum» и «Song for Chicago» соответственно.