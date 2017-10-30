В Нацдеревне состоялись "Осенние посиделки"
26 октября на территории Этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области» прошел фольклорный праздник «Осенние посиделки».
Организаторами мероприятия выступили ГАУК СИПК «Музей боевой и трудовой славы» и МБУДО «Детская школа искусств №1 Энгельсского муниципального района».
Участниками праздника стали воспитанники интернатов города Саратова. В рамках мероприятия прошла выставка декоративно-прикладного искусства «Дары осени», на которой были представлены поделки из природных материалов.
Школьники отвечали на вопросы, вспоминали русские пословицы и поговорки, состязались в скороговорении, отгадывали загадки, пели и танцевали. Особый интерес вызвали русские музыкальные фольклорные игры, такие как «Капуста», «Золотые ворота», «Дударь, дударь, дудорище», «Шел козел дорогою». Украшением мероприятия стал детский фольклорный коллектив «Теремок», который порадовал собравшихся исполнением русских народных песен и частушек.