«Аткарские розы» заняли второе место в Russian Event Awards
На прошлых выходных, 28-29 октября, в Липецке прошел финал Национальной премии Russian Event Awards.
В номинации «Туристическое событие в области культуры» был заявлен фестиваль "Аткарские розы". В премии участвовали и международные проекты. Компетентное жюри высоко оценило представленную красочную презентацию и туристический потенциал города. Был снят специальный ролик о варенье из лепестков роз. Этим эксклюзивным продуктом аткарчане угостили публику в момент официальной презентации.
После подведения итогов делегация района пообщалась с генеральным директором премии Геннадием ШАТАЛОВЫМ.
Национальная премия в первую очередь ориентированна на внутренний туризм.Фестиваль «Аткарские розы» имеет историю и перспективу, - делится своим мнением организатор. - Ваш город интересен обществу как с точки зрения развития внутреннего туризма, так и развития малых городов.
Из заслуг делегатов, занимающихся популяризацией фестиваля, можно выделить III место в конкурсе Национальной премии в области событийного туризма по Приволжскому и Уральскому федеральным округам.