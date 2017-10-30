Саратовская область готовится вместе со всей Россией отметить День народного единства

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Одним из главных событий в это время станет массовый флэш-моб, подготовленный саратовской молодежью: более 500 ребят продемонстрируют национально- культурное единство народов многонациональной губернии.Белые, синие, красные куртки на ребятах и зонтики в их в руках создадут динамичные 3D-фигуры флага России и слово «Россия».После флеш-моба на главной пешеходной улице Саратова развернется уникальная историческая реконструкция событий 1612 года. Жители и гости города станут свидетелями одного дня из жизни и службы стрелецкого войска. Они вместе погрузятся в день, когда пришла весть о создании народного ополчения.Оригинальные костюмы и атрибутика стрелецкого войска XVII века, показательные построения, торжественная церемония посвящения в стрельцы, приветствие отца-командира, а также сцены из жизни с разговорами о будущем государства. Всё это можно будет увидеть с 11.00 утра в сердце пешеходной зоны Саратова - на улице Волжской.