Более 20 тысяч пятиклассников Саратовской области написали Всероссийские проверочные работы
26 октября пятиклассники Саратовской области стали участниками Всероссийских проверочных работ. Свои знания по русскому языку проверили более 20 тысяч ребят.
Участниками Всероссийских проверочных работ в нашей стране стали ученики почти 33 тысяч школ.
Пятиклассники выполнили комплекс из пяти заданий, включающий списывание текста с пропущенными буквами и знаками препинания. Также проверены умения распознавать согласные звуки в слове по глухости-звонкости и мягкости-твердости, делить слова на морфемы (по составу) и преобразовывать в графическую схему, распознавать изученные части речи в предложении, определять грамматическую основу предложения, - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.