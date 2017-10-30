Саратовские спортсмены участвуют в соревнованиях по автомногоборью
С 26 по 29 октября в г. Санкт-Петербурге проходит первенство России по автомобильному спорту (автомногоборье) 2017 года, организованное Российской автомобильной федерацией.
В соревнованиях принимают участие команды со всей России. Участники посоревнуются как в личном, так и в командном зачете на автомобилях категории «В».
Саратовскую область на соревнованиях представляют Вадим Сорокин, Артем Затикян, Никита Гвоздев, воспитанники Саратовской юношеской автошколы и Михаил Длясин, воспитанник детско-юношеской спортивной секции Волжской автошколы г. Саратова.
Состав команды определили отборочные соревнования, которые прошли в начале октября. Все спортсмены, вошедшие в команду, показали высокий уровень подготовки на трассе скоростного маневрирования.
На первенстве в Санкт-Петербурге участникам предстоит 2 вида соревнований: «Классическое скоростное маневрирование» и «Нестандартное скоростное маневрирование».