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Саратовские родители "прорепетировали" сдачу ЕГЭ по математике

Новости
Саратовские родители "прорепетировали" сдачу ЕГЭ по математике

В Саратовской области прошел репетиционный экзамен по математике (базовый уровень).

Участниками мероприятия стали более 9,5 тысяч 11-классников. Родители будущих выпускников также имели возможность посмотреть, как ребята будут сдавать экзамены, и проверить свои знания. Поддержать своих детей пришли около 300 мам и пап.

Репетиционный экзамен проходил в 63 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), организованных в разных районах области. Для родителей выпускников школ г. Саратова, изъявивших желание участвовать в репетиционном экзамене, в лицее №2 г. был организован отдельный пункт проведения экзамена.
Контрольные измерительные материалы для проведения репетиционного экзамена разработаны специалистами Саратовского областного института развития образования в соответствии со спецификацией и демонстрационной версией, утверждённой Федеральным институтом педагогических измерений.

Кроме родителей и школьников участниками экзамена стали главы муниципальных образований, журналисты, представители общественности, директора образовательных организаций, представители бизнес-сообщества.

Участникам экзамена продемонстрировано новое высокопроизводительное оборудование для оснащения пунктов проведения экзаменов, приобретенное за счет средств федерального и областного бюджетов. А гостям мероприятия в лицее № 2 г. Саратова были презентованы новые технологии «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов» и «Сканирование экзаменационных материалов в штабе ППЭ».