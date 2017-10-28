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Сотрудники ГИБДД поздравляют водителей с Днем автомобилиста

Новости
Сотрудники ГИБДД поздравляют водителей с Днем автомобилиста


В ходе акции, которая проходит на дорогах областного центра, инспекторы также напоминают автовладельцам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

Напомним, что профессиональный праздник отмечается в последнее воскресенье октября. Сегодня дорожные полицейские совместно с общественниками представителями средств массовой информации организовали и провели акцию для саратовских водителей. В ходе мероприятия на Предмостовой площади госавтоинспекторы останавливали транспортные средства и поздравляли автолюбителей с праздником, вручали тематические подарки и сертификаты на услуги "автомойки", а также памятки, содержащие полезную информацию об изменениях ПДД, пользе ремней безопасности и особенностях вождения в плохих погодных условиях. Водителям с большим стажем и не имеющим нарушений за этот год, вручались наклейки с надписью «Я соблюдаю ПДД!».

Кроме этого, инспекторы напомнили водителям о важности подготовки транспортного средства к зимнему периоду, соблюдению установленных в городе и за его пределами правил скоростного режима, правил маневрирования исходя из погодных условий и времени суток. А тем, кто еще не "переобул" свой автомобиль, посоветовали сделать это в ближайшее время, напомнив о необходимости размещения на транспорте символ, обозначающий наличие у автомобиля шипованных покрышек. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД Саратова.