Сотрудники ГИБДД поздравляют водителей с Днем автомобилиста

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Напомним, что профессиональный праздник отмечается в последнее воскресенье октября. Сегодня дорожные полицейские совместно с общественниками представителями средств массовой информации организовали и провели акцию для саратовских водителей. В ходе мероприятия на Предмостовой площади госавтоинспекторы останавливали транспортные средства и поздравляли автолюбителей с праздником, вручали тематические подарки и сертификаты на услуги "автомойки", а также памятки, содержащие полезную информацию об изменениях ПДД, пользе ремней безопасности и особенностях вождения в плохих погодных условиях. Водителям с большим стажем и не имеющим нарушений за этот год, вручались наклейки с надписью «Я соблюдаю ПДД!».Кроме этого, инспекторы напомнили водителям о важности подготовки транспортного средства к зимнему периоду, соблюдению установленных в городе и за его пределами правил скоростного режима, правил маневрирования исходя из погодных условий и времени суток. А тем, кто еще не "переобул" свой автомобиль, посоветовали сделать это в ближайшее время, напомнив о необходимости размещения на транспорте символ, обозначающий наличие у автомобиля шипованных покрышек. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД Саратова.