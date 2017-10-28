Валерий Радаев наградил лучших из лучших в агропромышленном комплексе

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По сложившейся многолетней традиции, в ходе праздника глава региона вручил переходящие призы предприятиям, отличившимся в различных отраслях АПК. В частности, кубок " Лучший пищевик" вручен ООО «Молочный комбинат Энгельсский", входящему в ГК "Белая Долина". Предприятие в очередной раз отмечено за высокие достижения в увеличении производства и улучшения качества продуктов питания среди предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Группа компаний " Белая Долина" в пятый раз становится обладателем этой награды.- Мы благодарим губернатора и правительство Саратовской области за высокую оценку нашей деятельности. Мы не первый раз получаем эту награду и это лишний раз подтверждает правильность выбранного нами направления. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Наша миссия – содействие процветанию России, создание экономически эффективного предприятия, забота о здоровье людей, производство высококачественных продуктов питания, - сказал председатель правления ГК "Белая Долина" Алексей Михайлов.ООО "Молочный комбинат Энгельсский" было основано в 1977 году и в этом году отмечает свой 40-летний юбилей. Комбинат многократно подтверждал стабильно высокое качество выпускаемых продуктов престижными наградами российских и международных конкурсов. В этом году продукция предприятия отмечена золотыми медалями российской выставки "Золотая осень-2017" в Москве.Успех компании базируется на многолетних традициях качества в сочетании с новейшими производственными технологиями, а также на применении в производстве исключительно натурального сырья.Для производства молочной продукции используется только местное сырье, закупаемое в лучших фермерских хозяйствах области, с которыми за долгие годы сотрудничества сложились добрые партнерские отношения. На сегодняшний день это более пятидесяти сельхозпроизводителей из 10 районов. Таким образом, комбинат круглый год обеспечен натуральным высококачественным молоком. Кроме того, при приготовлении кефирной продукции используется молочнокислая закваска собственного производства, выращенная в лаборатории молочного комбината, что дополнительно обеспечивает высокое качество продукции.