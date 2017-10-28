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Открывается фотовыставка "Оденься в красное"

Новости / Здоровье
Открывается фотовыставка "Оденься в красное"

Она будет работать на площадке ГУЗ "Областной клинический кардиологический диспансер" в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом.

Выставка, инициированная Российским кардиологическим обществом и Национальной медицинской палатой, откроется 30 октября. Она является частью социально-образовательной программы по профилактике рисков сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) "Пульс жизни" и проводится по всей России.

- Ирина Слуцкая, Зара, Жасмин, Инна Маликова, Дарья Повереннова, Ирена Понарошку, Яна Чурикова, Юлия Началова и другие российские женщины вместе с врачами-кардиологами сказали «Да!» здоровому сердцу, приняв участие в создании фотовыставки. Поддержав акцию, российские звезды обратились к россиянам с личным призывом задуматься о состоянии здоровья своего сердца и сделать шаг навстречу долгой и счастливой жизни. В рамках мероприятия будут продемонстрированы видеообращения звезд со стихами о любви. Участники проекта призывают к популяризации здорового образа жизни и профилактики здоровья сердца, - рассказали организаторы выставки.

Фото http://www.donnews.ru