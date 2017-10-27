В Саратовской области побывает делегация из Беларуси
Наш регион посетят представители крупнейших предприятий и компаний Витебской области в сфере машиностроения, пищевой и перерабатывающей промышленности, представители Белорусской торгово-промышленной палаты, Витебского областного союза нанимателей.
По информации министерства инвестиционной политики и имущественных отношений области, визит делегации во главе с первым заместителем председателя Витебского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Олегом Мацкевичем в Саратовскую область состоится 29-31 октября. Целью посещения станет развитие всестороннего сотрудничества между Саратовской областью и Витебской областью Республики Беларусь.
В ходе делового визита 30 октября запланирована встреча руководства Саратовской области с делегацией Витебской области Республики Беларусь, по итогам которого состоится подписание соглашений о сотрудничестве между предприятиями и компаниями сторон.
В этот же день гости из Республики Беларусь посетят саратовские предприятия, примут участие в бирже деловых контактов с саратовскими предприятиями.
Помимо прочего, 30 октября в 13.30 на театральной площади Саратова состоится презентация белорусской техники.
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