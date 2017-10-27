62-летний мужчина получил травмы при падении дельталета
Причины аварии со сверхлегким самолетом устанавливают следственные органы Южного следственного управления на транспорте.
Как сообщили в ведомстве, ЧП произошло 26 октября примерно в 16 часов вблизи поселка Дубки Саратовского района, в поле, расположенном на территории профессионального образовательного учреждения. 62-летний мужчина при попытке взлететь не справился с управлением воздушного транспорта и его унесло в сторону от взлетной полосы. Пенсионер получил многочисленные травмы тела и незамедлительно был доставлен в городскую клиническую больницу Саратова.
- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего. Проводятся проверочные мероприятия для установления все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.