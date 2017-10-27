Саратовские школьники уходят на осенние каникулы

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По информации министерства образования области, накануне в школах пройдут классные часы, на которых учащимся расскажут о безопасном поведении во время каникул, в том числе на дорогах, на водоемах, дома.В дни отдыха ребятам скучать не придется. Многих из них ждут увлекательные экскурсионные поездки, как по Саратовской области, так и в различные города России.Для школьники из разных районов области организуют экскурсии в музейный историко-этнографический комплекс «Соколовая гора», на место приземления первого космонавта планеты Ю.А.Гагарина, познакомят их с достопримечательностями Саратова. Кроме того, ребята из районов области и областного центра побывают на экскурсиях в Волгограде, Казани, Сочи, Пятигорске, Москве, Санкт-Петербурге и других городах нашей страны.Также для школьников на время осенних каникул запланирован ряд мероприятий. 31 октября в областном центре экологии, краеведения и туризма пройдет конкурс рисунков. Ребятам предстоит представить свое творчество на тему «Государственные символы» и «Наш дом Россия». 1 ноября в областном центре экологии, краеведения и туризма пройдет областная выставка детского прикладного творчества «Магия творчества». 1 и 2 ноября в гимназии №87 г. Саратов состоится региональный марафон для учащихся 3-4-х классов общеобразовательных организаций «Игры разума». 3 ноября в лицее № 3 им. А.С. Пушкина г. Саратов состоится V региональный конкурс для учащихся 7-11-х классов «Я - лидер».Кроме того, 3 ноября все желающие смогут стать участниками Большого этнографического диктанта. 3 и 4 ноября команда школьников Саратовской области примет участие в окружном финале интеллектуально-развивающей игры «Ума Палата» в рамках проекта Приволжского федерального округа «Вернуть детство». С 3 по 17 ноября в детской библиотеке № 35 г. Саратов пройдет выставка творческих работ победителей VIII регионального заочного конкурса «Возраст делу не помеха!».В центре подготовки и творческого развития школьников и молодежи «ТехнариУМ» СГТУ им. Гагарина Ю.А. в дни школьных каникул будут проходить занятия в школах юного робототехника, телевидения и юного автомобилиста, а также на других образовательных площадках. Кроме того, все желающие могут прийти на экскурсии в научно-исследовательские лаборатории университета и побывать в музеях университета.Фото