27 октября 2017 19:12 ПЯТНИЦА
Новости
17:08 | 27 октября
Открывается фотовыставка "Оденься в красное"
16:11 | 27 октября
Валерий Радаев наградил лучших из лучших в агропромышленном комплексе
15:10 | 27 октября
В Саратовской области побывает делегация из Беларуси
14:19 | 27 октября
62-летний мужчина получил травмы при падении дельталета
13:28 | 27 октября
Саратовские школьники уходят на осенние каникулы
12:37 | 27 октября
Завтра будут организованы очередные ярмарки выходного дня
11:49 | 27 октября
В Саратове состоится концерт "Грани истории"
10:53 | 27 октября
Вынесен приговор саратовцу, убившему знакомого топором
10:00 | 27 октября
Саратовская область стала лидером по валовому сбору зерна
19:00 | 26 октября
В Театральном зале Саратовской консерватории пройдет концерт этно-фолк-группы Samain's Bread
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Завтра будут организованы очередные ярмарки выходного дня

Новости
Завтра будут организованы очередные ярмарки выходного дня

Завтра, 28 октября, в Саратове и муниципальных районах области будут организованы очередные ярмарки выходного дня.

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут на Театральной площади Саратова, на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в поселке Солнечный, в Заводском районе на двух торговых площадках: на пересечении улиц Пензенской и Томской и на торговой площадке рынка «Комсомольский» в поселке Комсомольский.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности будут предложены к реализации мясо в ассортименте, птица домашняя, молоко и молочные продукты, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, плодоовощная продукция, картофель, кондитерские изделия, растительное масло, колбасы и мясные полуфабрикаты, мука, мёд и другие продукты питания.

Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.