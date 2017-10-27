В Саратове состоится концерт "Грани истории"

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Мероприятие будет посвящено 520-й годовщине утверждения символа России – Государственного герба Российской Федерации. В ансамбле с американским органистом Дж. Эмбри выступят лучшие пензенские молодые певцы - лауреат Международных конкурсов, лауреат Премии Губернатора Пензенской области, Абсолютный победитель Российского проекта "Будущее России", обладатель бронзовой медали Дельфийских игр-2016 Мария МОРДОВИНА и Лауреат Премии Президента России, Обладатель Золотой медали Дельфийских игр-2017, Лауреат премии «Молодые дарования России»Анна БИЗЯЕВА, фольклорный ансамбль «БАЛАГАН» под руководством Александра КУРИЛЕНКО, хореографический ансамбль"Вдохновение", сводный хор школы искусств № 1, вокальный ансамбль колледжа искусств, трио «ШАНС» и студенты театрального института СГК им. Л.В. Собинова. Для участия в престижном проекте приедет делегация лучших учащихся школ искусств г. Пензы и начальник управления по культуре г. Пензы В.А. Фейгина. Организует концерт Общественный совет Министерства образования области. Более 10 лет шефствует над проектом исполняющий полномочия Главы администрации МО «Город Саратов» М.А. Исаев. Ведущий концерта - руководитель Проекта, кандидат искусствоведения Олег Белоцерковский. Спонсор Проекта – ООО «ТОРЭКС».25 ноября на 26м Международном органном фестивале главный органист базилики столицы Канады Монреаля Джонатан ЭМБРИ выступит в программе «Шедевры органа» с саратовской скрипачкой, лауреатом международных конкурсов Татьяной АВАЗОВОЙ. Сольно и в дуэте они исполнят оригинальные сочинения И.С. Баха, И. Пахельбеля, К. Сен-Санса, М. Мусоргского, И. Стравинского, А. Пяццоллы, а также впервые в России прозвучит на органе музыка из кинофильмов «Бэтман», «Парк Юрского периода» и «Звёздные войны». Ведущий американский органист Джонатан Тайлер Эмбри закончил Университет Сиракуз в штате Нью –Йорк и Университет католической музыки Нотр – Дам в штате Индиана. Джонатан дважды удостоен наград Артура Пойстера и Майкла Дрискола. Джонатан Эмбри работал во многих церквях в качестве органиста и музыкального директора в штатах Нью -Йорк и Индиана и в настоящее время является главным органистом Базилики в Монреале, Канада. Выступает с сольными концертами в США и Канаде. Джонатан известен как прекрасный аранжировщик и исполнитель на органе музыки из популярных кинофильмов.