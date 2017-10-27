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Вынесен приговор саратовцу, убившему знакомого топором

Новости
Вынесен приговор саратовцу, убившему знакомого топором

В Саратове вынесен приговор 58-летнему Арифу Губатову. Он признан виновным в убийстве знакомого.

Ранее сообщалось, что ночью 23 августа 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении вблизи частного дома по улице Танкистов города Саратова, тела мужчины, 1976 года рождения, с телесными повреждениями головы.

Следствием и судом установлено, что с 21 августа 2017 года потерпевший находился в гостях у Губатова, где они распивали спиртные напитки. В ночь с 22 на 23 августа спиртное закончилось, и гость потребовал у хозяина жилища дать ему денег на приобретения алкоголя, на что последний отказался. Между ними произошел конфликт. В ходе ссоры Губатов взял топор и нанес потерпевшему более 15 ударов в голову. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а злоумышленник, желая скрыть следы преступления, переместил его тело, надев на верхнюю часть туловища мешок, на тротуар вблизи домовладения, где его обнаружила местная жительница.

Приговором суда Губатову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.