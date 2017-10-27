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Саратовская область стала лидером по валовому сбору зерна

Новости
Саратовская область стала лидером по валовому сбору зерна

В текущем году аграрии Саратовской области достигли высоких результатов в сельскохозяйственном производстве: по сбору зерновых культур Саратовская область на I месте в Приволжском федеральном округе и на IV месте в Российской Федерации.

Уборочная кампания завершается. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур на 26 октября 2017 года составил 5 млн 873 тыс. тонн, при средней урожайности 26,9 ц/га.

Более 300 тыс. тонн зерна собрали хлеборобы Балашовского (валовой сбор составил 393 тыс. тонн); Ершовского (335 тыс. тонн) и Пугачевского (300 тыс. тонн) районов.

В 5-ти районах намолочено более 200 тыс. тонн зерновых: Калининский (валовой сбор составил 273 тыс. тонн), Екатериновский (265 тыс. тонн); Перелюбский (244 тыс. тонн); Краснокутский (231 тыс. тонн); Самойловский (221 тыс. тонн)

В 20-ти районах намолочено более 100 тысяч тонн.

Овощеводческие хозяйства Саратовской области завершают сбор овощей в открытом грунте. Собрано 334,9 тыс. тонн овощной продукции.

Тепличные хозяйства продолжают сбор урожая витаминной продукции. На текущую дату урожай овощных культур, выращенных в защищенном грунте составил 32 тыс. тонн, что на 3 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Из них огурцов собрано более 19 тыс. тонн, томатов - более 12 тыс. тонн, прочей продукции - 190 тонн.

Продолжается уборка урожая сахарной свеклы. При урожайности 376 ц/га собрано 244 тыс. тонн.

Наибольшие объемы производства овощей в зимних теплицах в Саратовском, в Балаковском и в Татищевском районах.