Саратовская область стала лидером по валовому сбору зерна
В текущем году аграрии Саратовской области достигли высоких результатов в сельскохозяйственном производстве: по сбору зерновых культур Саратовская область на I месте в Приволжском федеральном округе и на IV месте в Российской Федерации.
Уборочная кампания завершается. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур на 26 октября 2017 года составил 5 млн 873 тыс. тонн, при средней урожайности 26,9 ц/га.
Более 300 тыс. тонн зерна собрали хлеборобы Балашовского (валовой сбор составил 393 тыс. тонн); Ершовского (335 тыс. тонн) и Пугачевского (300 тыс. тонн) районов.
В 5-ти районах намолочено более 200 тыс. тонн зерновых: Калининский (валовой сбор составил 273 тыс. тонн), Екатериновский (265 тыс. тонн); Перелюбский (244 тыс. тонн); Краснокутский (231 тыс. тонн); Самойловский (221 тыс. тонн)
В 20-ти районах намолочено более 100 тысяч тонн.
Овощеводческие хозяйства Саратовской области завершают сбор овощей в открытом грунте. Собрано 334,9 тыс. тонн овощной продукции.
Тепличные хозяйства продолжают сбор урожая витаминной продукции. На текущую дату урожай овощных культур, выращенных в защищенном грунте составил 32 тыс. тонн, что на 3 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Из них огурцов собрано более 19 тыс. тонн, томатов - более 12 тыс. тонн, прочей продукции - 190 тонн.
Продолжается уборка урожая сахарной свеклы. При урожайности 376 ц/га собрано 244 тыс. тонн.
Наибольшие объемы производства овощей в зимних теплицах в Саратовском, в Балаковском и в Татищевском районах.