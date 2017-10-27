В Театральном зале Саратовской консерватории пройдет концерт этно-фолк-группы Samain's Bread

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Группа играет в стиле celtic-fusion, который представляет собой сплав из кельтской и ирландской музыки. В своих программах музыканты используют экзотические инструменты разных стран, создают оригинальные аранжировки, привлекают танцевальные коллективы, наконец, выступают в национальной одежде! Все это позволяет добиваться не только необычной атмосферы и звучания, но и мощной энергетики.Концерт приурочен к ирландскому празднику Samain, являющемуся одним из четырех главных кельтских праздников. Он знаменует начало зимней, темной половины года, что символизирует для человека время, в которое подводятся итоги, потому что земля перестает ему принадлежать, хозяевами на ней становятся духи и волшебный народ. Halloween – более поздняя традиция, относящаяся к христианскому периоду. Свидетельство об этом хранит название праздника – это шотландское сокращение от английского All-Hallows-Even (вечер/канун Дня Всех Святых). Считается, что Halloween заменил Samain к восьмому веку, соединив при этом христианскую и гэльскую традиции. Samain отмечается и в наши дни, его продолжают праздновать не только в Ирландии и Шотландии, но и в других странах, весьма далеких от кельтов. Новый Samain больше напоминает праздник кельтского искусства, танца, музыки и театра.Начало в 18:00.