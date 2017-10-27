"Аткарские розы" борются за награды премии Russian Event Awards
В выходные состоится финал Национальной премии в области событийного туризма. Мероприятие пройдет отеле «Mercure Lipetsk Centre».
Всего в 2017 году на соискание Национальной премии Russian Event Awards было заявлено 639 проектов из 65 регионов. Финалисты Национальной премии были определены по результатам региональных конкурсов в Казани, Иркутске и Владимире. Всего в финал вышли 196 проектов из 48 регионов страны.
В номинации «Туристическое событие в области культуры» на награды в Russian Event Awards будет претендовать фестиваль «Аткарские розы». Фестиваль может стать ежегодной привлекательной инвестиционной площадкой и способствовать экономическому росту района. В долгосрочной перспективе организаторы фетиваля рассчитывают на создание в районе условий и места для разведения «Аткарских роз» (розария). Осуществляется поиск инвесторов для реализации данного проекта.