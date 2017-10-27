27 октября 2017 05:11 ПЯТНИЦА
Новости
19:00 | 26 октября
В Театральном зале Саратовской консерватории пройдет концерт этно-фолк-группы Samain's Bread
18:20 | 26 октября
"Аткарские розы" борются за награды премии Russian Event Awards
17:18 | 26 октября
Президент ОАО «РЖД» и губернатор Саратовской области приняли участие в открытии завода по производству рельсовых скреплений
16:28 | 26 октября
Саратовский академический театр драмы заявил об участии в Ночи искусств-2017
15:47 | 26 октября
Подведены итоги конкурса "Открытое окно"
15:39 | 26 октября
СК разрабатывает единый алгоритм розыска пропавших детей
13:28 | 26 октября
Победителям «Золотой осени» вручили медали
12:36 | 26 октября
В первые дни ноября можно проехать в купе со скидкой
11:49 | 26 октября
Руководитель Россельхознадзора оценил качество продукции «Белой Долины»
10:56 | 26 октября
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"Аткарские розы" борются за награды премии Russian Event Awards

Новости


В выходные состоится финал Национальной премии в области событийного туризма. Мероприятие пройдет отеле «Mercure Lipetsk Centre».

Всего в 2017 году на соискание Национальной премии Russian Event Awards было заявлено 639 проектов из 65 регионов. Финалисты Национальной премии были определены по результатам региональных конкурсов в Казани, Иркутске и Владимире. Всего в финал вышли 196 проектов из 48 регионов страны.


В номинации «Туристическое событие в области культуры» на награды в Russian Event Awards будет претендовать фестиваль «Аткарские розы». Фестиваль может стать ежегодной привлекательной инвестиционной площадкой и способствовать экономическому росту района. В долгосрочной перспективе организаторы фетиваля рассчитывают на создание в районе условий и места для разведения «Аткарских роз» (розария). Осуществляется поиск инвесторов для реализации данного проекта.