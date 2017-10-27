Президент ОАО «РЖД» и губернатор Саратовской области приняли участие в открытии завода по производству рельсовых скреплений

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На церемонии присутствовали губернатор Саратовской области Валерий Радаев, президент компании «Российские железные дороги» Олег Белозёров, а также представители компаний «Vossloh AG», АО «БЭТ» и другие официальные лица.«Один из ключевых приоритетов для нас – строительство новой инфраструктуры и модернизация существующих линий. Поэтому мы заинтересованы в развитии сотрудничества с ведущими мировыми поставщиками для железнодорожной отрасли и локализации высокотехнологичного производства в России. Для региона открытие производства – позитивное событие с точки зрения поступления налогов, современных технологий и занятости населения», – подчеркнул в своем выступлении Олег Белозёров.Совместное предприятие немецкого концерна АО «VOSSLOH AG» и российского акционерного общества «БетЭлТранс» (АО «БЭТ») в настоящее время обладает самым современным в России производством рельсовых скреплений.Завод в Энгельсе – первое производство концерна «VOSSLOH AG», созданное на территории Российской Федерации. Плановая мощность предприятия 5,3 млн клемм в год. В строительство завода было инвестировано 500 млн рублей.***Концерн «VOSSLOH AG» является ведущим мировым поставщиком систем рельсового скрепления, применяемых в 65 странах мира. Холдинг осуществляет услуги по обслуживанию железнодорожного полотна в Германии, Франции, странах Скандинавии и Китае.АО «БЭТ», созданное в 2008 году, является основным поставщиком железобетонных шпал (ЖБШ) и железобетонного бруса для ОАО «РЖД» и его дочерних предприятий. Занимает 90% рынка железобетонных шпал в России. Производственные мощности – 10,4 млн шпал в год.