Саратовский академический театр драмы заявил об участии в Ночи искусств-2017.

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"Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» проводится уже в пятый раз и в этом году проходит под девизом «Искусство объединяет», - сообщает пресс-служба театра. - Наш театр воспринимает его буквально. Потому что это, действительно, так: афиша нынешней «Ночи» объединяет авторов разных эпох — премьерный спектакль «Карусель по господину Фрейду» по пьесе Артура Шницлера, созданной в конце XIX века, вступает в диалог с первым впечатлением современных саратовских художников театрального вернисажа и соседствует с архивной экспозицией, посвященной 100-летию народного артиста России Якова Янина. Такова программа большой театральной экскурсии, которую в этот день для зрителей проведет один из старейших работников театра, актриса Вера Григорьевна Феоктистова, более 50 лет после Саратовского театрального училища служащаяся в театре.После рассказа о творческом пути Якова Янина зрителей пригласят в святая святых театра — в закулисье... Этот мир по-прежнему полон тайн. Приоткроем лишь некоторые из них — зрители увидят подготовку к спектаклю, работу театральных цехов, так сказать кухню творческого процесса. После этого зрители проследуют в зал, чтобы посмотреть спектакль".Начало экскурсии в 17.00 (регистрация участников на сайте театра будет открыта 1 ноября).