Подведены итоги конкурса "Открытое окно"
В 2017 году в Саратовском художественном музее имени А.Н. Радищева прошел региональный конкурс детского творчества «Открытое окно», посвященный году экологии в России.
Конкурс «ОТКРЫТОЕ ОКНО» приобрел широкий резонанс и стал доказательством интереса в обществе к детскому художественному творчеству. А также свидетельством высокого уровня преподавания рисунка, живописи, композиции и т.д.
В конкурсе приняли участие более 1300 работ воспитанников 139 педагогов 64 учебных заведений из 18 населенных пунктов Саратовской области. В финал вышло более 170 работ. 132 работы финалистов вошли в выставку по итогам конкурса. В основном это призеры в восьми номинациях, в четырех возрастных группах. Выставка дает представление об уровне детского творчества и художественного образования Саратовской области второго десятилетия ХХI века.
27 октября состоится:
Награждение победителей: в 14:00 по адресу: Радищева, 39.
Открытие выставки: в 16:00 по адресу: Первомайская, 75.