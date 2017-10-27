27 октября 2017 05:11 ПЯТНИЦА
Новости
19:00 | 26 октября
В Театральном зале Саратовской консерватории пройдет концерт этно-фолк-группы Samain's Bread
18:20 | 26 октября
"Аткарские розы" борются за награды премии Russian Event Awards
17:18 | 26 октября
Президент ОАО «РЖД» и губернатор Саратовской области приняли участие в открытии завода по производству рельсовых скреплений
16:28 | 26 октября
Саратовский академический театр драмы заявил об участии в Ночи искусств-2017
15:47 | 26 октября
Подведены итоги конкурса "Открытое окно"
15:39 | 26 октября
СК разрабатывает единый алгоритм розыска пропавших детей
13:28 | 26 октября
Победителям «Золотой осени» вручили медали
12:36 | 26 октября
В первые дни ноября можно проехать в купе со скидкой
11:49 | 26 октября
Руководитель Россельхознадзора оценил качество продукции «Белой Долины»
10:56 | 26 октября
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Подведены итоги конкурса "Открытое окно"

Новости


В 2017 году в Саратовском художественном музее имени А.Н. Радищева прошел региональный конкурс детского творчества «Открытое окно», посвященный году экологии в России.

Конкурс «ОТКРЫТОЕ ОКНО» приобрел широкий резонанс и стал доказательством интереса в обществе к детскому художественному творчеству. А также свидетельством высокого уровня преподавания рисунка, живописи, композиции и т.д.

В конкурсе приняли участие более 1300 работ воспитанников 139 педагогов 64 учебных заведений из 18 населенных пунктов Саратовской области. В финал вышло более 170 работ. 132 работы финалистов вошли в выставку по итогам конкурса. В основном это призеры в восьми номинациях, в четырех возрастных группах. Выставка дает представление об уровне детского творчества и художественного образования Саратовской области второго десятилетия ХХI века.

27 октября состоится:

Награждение победителей: в 14:00 по адресу: Радищева, 39.

Открытие выставки: в 16:00 по адресу: Первомайская, 75.