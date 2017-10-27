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Победителям «Золотой осени» вручили медали

Новости / АПК
Победителям «Золотой осени» вручили медали


Церемония награждения работников агропромышленного комплекса Саратовской области прошла вчера, 25 октября, в доме приема официальных делегаций в Октябрьском ущелье.

Медали и дипломы 37 победителям 19-ой российской выставки «Золотая осень-2017» вручил губернатор Валерий Радаев.

Победителям «Золотой осени» вручили медали

- В этом году количество наград превзошло все ожидания, рекорд по наградам - 125 медалей, из них 87 золотых, - отметила министр сельского хозяйства Саратовской области Татьяна Кравцева. - В числе награжденных - ГК "Белая Долина", которая уже в одиннадцатый раз подтверждает качество своей продукции, получая медали и награды высшей пробы.

Московские эксперты выставки отметили натуральность, эксклюзивность представленной продукции. Так, молоко «Отборное», йогурт «Белая долина» с мультивкусом «Малина-Гранат» получили наивысшие баллы всех членов жюри при оценке органолептических свойств продуктов.

Победителям «Золотой осени» вручили медали

Также эксперты высоко оценили детский творожный сырок «Из села Удоево» с цукатами, отличающийся высокими потребительскими свойствами.

Золотых медалей удостоились и сосиски с копчением и вареная колбаса «Филейная» с копчением ТМ «Филеево».

Кроме того, настоящий фурор произвела представленная на выставке инновационная эксклюзивная продукция этого предприятия – натуральные мясные снеки ТМ «Schneller» - колбаски с трюфелем, разработанные в рамках концепции Быстрого Полезного Питания (БПП). Эта продукция не имеет аналогов в России, изготавливается только из отборного натурального сырья по оригинальной рецептуре и уникальной технологии.

Победителям «Золотой осени» вручили медали