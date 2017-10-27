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Руководитель Россельхознадзора оценил качество продукции «Белой Долины»

Новости
Руководитель Россельхознадзора оценил качество продукции «Белой Долины»

Саратовскую область с рабочим визитом посетил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.

В рамках рабочей поездки гость из федерального центра побывал на крупнейшем предприятии пищевой отрасли региона - ОАО «Молочный комбинат Энгельсский», который входит в ГК «Белая Долина». Вместе с им в ознакомительной экскурсии по производственным цехам приняли участие зампред правительства Алексей Стрельников, председатель правления ГК «Белая Долина» Алексей Михайлов, руководитель управления Россельхознадзора по Саратовской области Александр Игонькин, глава управления ветеринарии правительства области Алексей Частов и другие. Гости ознакомились с производством предприятия, а также с ходом реализации системы электронной сертификации госветнадзора.

Глава федеральной службы отметил, что предприятие безусловно относиться к классическому типу – «таким предприятиям, какие были в стране раньше».

- Предприятие перерабатывает огромное количество молока. Здесь, кроме новых технологий, используют и классические. У нас есть такая болезнь, когда мы уходим во все иностранное, забываем о наших традиционных продуктах, таких, как кефир и ряженка. Их делают из натуральных продуктов, а не из сухих ингредиентов, которые в итоге дают похожий вкус, но не такого содержания, какой был раньше, — сказал Сергей Данкверт.

Во время экскурсии гости смогли по достоинству оценить вкус и качество молочной продукции, для производства которых используется только отечественное сырье от сельхозпроизводителей из девяти регионов Поволжья.

Руководитель Россельхознадзора осмотрел несколько производственных цехов предприятия и остался доволен увиденным. Как подчеркнул Сергей Данкверт, сегодня лидирующие места на рынках России должны занимать предприятия, которые не только используют экологически чистое сырье, но и активно взаимодействуют с местными его производителями - фермерами и крестьянами, содействуют развитию местных сельхозпроизводителей и импортозамещению.

- ГК "Белая долина" я рассматриваю как предприятие, которое достойно конкуренции и серьезных рынков сбыта. В том числе московского. Рынок московский сегодня монополизирован местными компаниями, но это разрешимая проблема, - подчеркнул Сергей Данкверт. Он отметил, что с 1 января 2018 года губернаторам стоит, при заключении контрактов, учитывать не только цену, но и качество, и происхождение сырья, из которого делается конечный продукт.

Руководитель Россельхознадзора оценил качество продукции «Белой Долины»

Руководитель Россельхознадзора оценил качество продукции «Белой Долины»