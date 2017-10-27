В первые дни ноября можно проехать в купе со скидкой
ОАО "РЖД" проводит акцию «С днем народного единства».
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, АО «ФПК» (дочернее общество холдинга) предлагает пассажирам c 25 по 27 октября оформить билеты в купейные вагоны на поезда, которые отправляются в период с 1 по 8 ноября (по датам) со скидкой 25% от стоимости проезда.
В акции «С днем народного единства» участвуют поезда формирования Приволжского филиала АО «ФПК». С их полным списком можно ознакомиться на сайте ОАО "РЖД" в разделе «Пассажирам»/ «Тарифы и акции»/.
Фото http://penza.rfn.ru