27 октября 2017 05:11 ПЯТНИЦА
Новости
19:00 | 26 октября
В Театральном зале Саратовской консерватории пройдет концерт этно-фолк-группы Samain's Bread
18:20 | 26 октября
"Аткарские розы" борются за награды премии Russian Event Awards
17:18 | 26 октября
Президент ОАО «РЖД» и губернатор Саратовской области приняли участие в открытии завода по производству рельсовых скреплений
16:28 | 26 октября
Саратовский академический театр драмы заявил об участии в Ночи искусств-2017
15:47 | 26 октября
Подведены итоги конкурса "Открытое окно"
15:39 | 26 октября
СК разрабатывает единый алгоритм розыска пропавших детей
13:28 | 26 октября
Победителям «Золотой осени» вручили медали
12:36 | 26 октября
В первые дни ноября можно проехать в купе со скидкой
11:49 | 26 октября
Руководитель Россельхознадзора оценил качество продукции «Белой Долины»
10:56 | 26 октября
Несколько чиновников горадминистрации покинули свой пост
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В первые дни ноября можно проехать в купе со скидкой

Новости
В первые дни ноября можно проехать в купе со скидкой

ОАО "РЖД" проводит акцию «С днем народного единства».

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, АО «ФПК» (дочернее общество холдинга) предлагает пассажирам c 25 по 27 октября оформить билеты в купейные вагоны на поезда, которые отправляются в период с 1 по 8 ноября (по датам) со скидкой 25% от стоимости проезда.

В акции «С днем народного единства» участвуют поезда формирования Приволжского филиала АО «ФПК». С их полным списком можно ознакомиться на сайте ОАО "РЖД" в разделе «Пассажирам»/ «Тарифы и акции»/.

Фото http://penza.rfn.ru