Несколько чиновников горадминистрации покинули свой пост
О кадровых изменениях сообщает пресс-служба мэрии.
В частности, посты руководителей оставили начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Максим Даниленко и председатель правового комитета Галина Даниленко.
Также в отставку ушли некоторые подразделений и учреждений. В их числе генеральный директор МУПП «Саргорэлектротранс» Константин Касьянов, генеральный директор МКУ «Транспортное управление» Дмитрий Фремке, директор МБУ «Служба благоустройства города» Владимир Крета, директор МБУ «Дорстрой» Василий Глебов.
Сообщается, что все они написали заявление по собственному желанию.
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