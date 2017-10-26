Родители школьников сдали ЕГЭ по математике

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По информации пресс-службы городской администрации, в ходе мероприятия все желающие проверить свои познания в математике, познакомиться с процедурой проведения единого государственного экзамена и получить ответы на интересующие вопросы от организаторов мероприятия – городского комитета по образованию.Репетиционный ЕГЭ для родителей проводится в школах Саратова вот уже второй год подряд. Для прохождения ЕГЭ в Лицее №2 зарегистрировались порядка 60 человек. За парты сели не только родители школьников, но и представители общественных организаций, учителя, директора школ, чиновники.Участники репетиционного ЕГЭ узнали о правилах поведения во время экзамена, особенностях заполнения бланков, увидели, как происходит печать контрольно-измерительных материалов в аудиториях и итоговое сканирование бланков с итогами. А главное, смогли лучше понять, что ждет выпускников на настоящих государственных экзаменах.