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Для владельцев квартир в новостройках введут дополнительных налог

Новости
Для владельцев квартир в новостройках введут дополнительных налог


В 2019 году они будут платить налог на имущество.

На заседании Саратовской областной Думы принят закон, предусматривающий новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц. С 1 января 2018 года он будет начисляться исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости. Жители области впервые оплатят налог по новому расчету осенью 2019 года.

По словам министра экономического развития области Юлии Шваковой, главная цель представленного законопроекта — это устранение имеющейся несправедливости в налогообложении имущества физических лиц.

- Действующий в настоящее время порядок налогообложения ежегодно увеличивает нагрузку на собственников объектов, имеющих инвентаризационную стоимость, это все объекты, введенные до 1 января 2013 года, - пояснила она. - Это происходит из-за применения ежегодно утверждаемых индексов-дефляторов. С другой стороны, имеется значительное количество объектов недвижимости, у которых отсутствует инвентаризационная стоимость. Это, в первую очередь, все объекты, введенные в эксплуатацию начиная с 2013 года. По ним налог не исчисляется. Собственники нового жилья не уплачивают налог уже 5 лет! Таких объектов в области — 190,5 тысяч или 15% от общего числа объектов недвижимости.

В новом порядке исчисления налога сохранятся все льготные категории: пенсионеры, участники Великой Отечественной войны, Герои России, инвалиды, чернобыльцы и так далее. Пенсионеры полностью освобождены от уплаты налога по одному из объектов каждого вида, имеющихся в собственности. Кроме того, установлен переходный период, в течение которого предусмотрено постепенное повышение налоговой нагрузки за счет применения понижающих коэффициентов (в первый год — 0,2, далее — 0,4, 0,6, 0,8). Только в 2023 году собственники объектов уплатят налог в полном объеме.

Фото http://nedelya-ua.com