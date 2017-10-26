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В Старой Большой Поливановке ограблен дворовый участок

Новости / ЧП
В Старой Большой Поливановке ограблен дворовый участок


Подозреваемый задержан.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, неизвестный злоумышленник, повредив деревянную обшивку, проник в сарай, расположенный на одном из участков в пос. Старая Большая Поливановка. Оттуда он похитил мотоцикл с люлькой, инструменты и мотор от мотоцикла. Кроме того, с территории самого участка злоумышленник похитил две металлические емкости для воды, железные лестницу и стол.

- О преступлении в полицию сообщил 62-летний владелец имущества, - рассказали в пресс-службе. - По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ. Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в краже. Им оказался 54-летний саратовец. Задержанный дал признательные показания и сообщил, что похищенное сдал в пункт приема лома металлов, а деньги потратил.

Фото http://omsk.bezformata.ru