В области состоится фестиваль мордовской культуры "Шумбрат, ялгат!"
Мероприятие пройдет 28 октября в селе Оркино Петровского района – одном из крупнейших мест компактного проживания мордовского народа.
По информации комитета общественных связей и национальной политики области, для всех гостей фестиваля в этот день будут выступать творческие коллективы Саратовской области и Республики Мордовия. Каждый сможет посетить национальное мордовское подворье и палатки Базарно-Карабулакского, Балтайского, Новобурасского, Советского, Татищевского Хвалынского и Энгельсского районов с элементами мордовского быта и культуры, а также Медовую палатку.
Мастера декоративно-прикладного творчества и традиционных народных промыслов организуют мастер-классы по гончарному делу, резьбе по дереву, вязанию, вышивке, изготовлению игрушек, прядению шерсти.
Также на празднике будет работать спортивная площадка национальных игр, литературный микрофон, выставка-дегустация блюд мордовской национальной кухни.
Фото http://www.altairegion22.ru