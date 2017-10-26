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В области состоится фестиваль мордовской культуры "Шумбрат, ялгат!"

Новости
В области состоится фестиваль мордовской культуры "Шумбрат, ялгат!"



Мероприятие пройдет 28 октября в селе Оркино Петровского района – одном из крупнейших мест компактного проживания мордовского народа.

По информации комитета общественных связей и национальной политики области, для всех гостей фестиваля в этот день будут выступать творческие коллективы Саратовской области и Республики Мордовия. Каждый сможет посетить национальное мордовское подворье и палатки Базарно-Карабулакского, Балтайского, Новобурасского, Советского, Татищевского Хвалынского и Энгельсского районов с элементами мордовского быта и культуры, а также Медовую палатку.

Мастера декоративно-прикладного творчества и традиционных народных промыслов организуют мастер-классы по гончарному делу, резьбе по дереву, вязанию, вышивке, изготовлению игрушек, прядению шерсти.

Также на празднике будет работать спортивная площадка национальных игр, литературный микрофон, выставка-дегустация блюд мордовской национальной кухни.

Фото http://www.altairegion22.ru