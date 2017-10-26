Пресечена нелегальная перевозка баранины через границу
Груз перевозился без необходимых сопроводительных документов.
По информации регионального управления Россельхознадзора, в октябре на МАПП «Озинки» пограничниками выявлен автомобиль, перевозивший через государственную границу из Республики Казахстан в Российскую Федерацию партию баранины в количестве 56 кг.
В рамках межведомственного взаимодействия инспектором управления Россельхознадзора в ходе осмотра подконтрольного груза установлен факт отсутствия ветеринарных сопроводительных документов.
По фактам нарушений владелец привлечен к административной ответственности. Груз возращен по месту выхода в Республику Казахстан.
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