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Госавтоинспекция Саратова организовала флешмоб «Засветись!»

Новости
Госавтоинспекция Саратова организовала флешмоб «Засветись!»


Мероприятие направлено на профилактику ДТП в темное время суток.

По информации ведомства, в 2017 году на территории областного центра произошло 81 ДТП в темное время суток, в котором 77 пешеходов получили травмы различной степени тяжести. 7 человек погибли. Отмечается, что 47 аварий произошло на пешеходных переходах, в четырех из них пешеходы погибли.

- Примечательно, что все погибшие были одеты в одежду темных тонов, на которой отсутствовали световозвращающие элементы. Более того, с наступлением осенне-зимнего периода количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в вечернее и ночное время суток растет. Водители автотранспортных средств объясняют это тем, что в условиях недостаточной видимости в связи с погодными условиями заметить на проезжей части пешехода, практически не представляется возможным, - отметили в ГИБДД.

В связи с этим с 24 по 29 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Засветись!», направленное на популяризацию световозвращающих элементов. В его рамках Госавтоинспекция запускает флешмоб «Засветись!», с помощью которого призывает жителей города обратить особое внимание на проблему дорожно-транспортного травматизма, не оставаться в стороне и но выделиться из «темных» пешеходов, обеспечив свою верхнюю одежду яркими светоотражающими элементами и «засветиться».

Участникам флешмоба предлагают разместить в социальных сетях свои фото в верхней одежде с яркими светоотражающими элементами, сопроводить их хештегом #засветисьсаратов, призывая своих друзей и знакомых вместе с Вами выделиться из толпы, стать ярче и заметнее для водителей.

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