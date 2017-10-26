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Саратовская область укрепляет деловые отношения с Арменией

Новости / Бизнес
Саратовская область укрепляет деловые отношения с Арменией


Губернатор Валерий Радаев и министр инвестиционной политики имущественных отношений области Олег Галкин приняли участие в визите в Республику Армения в составе делегации Российской Федерации, которую возглавил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По информации министр инвестиционной политики имущественных отношений области, в ходе визита был подписан протокол о намерениях между правительством Саратовской области и администрацией Гегаркуникского марза Республики Армения. Как прокомментировал Олег Галкин, наше обасть - единственный субъект России, подписавший межрегиональное соглашение с армянской стороной в рамках этого визита. По его словам, это огромный шаг на пути к дальнейшему углублению дружественных связей между Саратовской областью и Администрацией Гегаркуникского марза Республики Армения.

Отмечается, что Армения является давним партнером нашего региона в торгово-экономической, социальной и культурной сферах. На территории региона работают 16 совместных российско-армянских предприятий. Правительство Саратовской области плодотворно сотрудничает с региональной армянской диаспорой.

Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Армения по итогам I полугодия 2017 года составил 1,926 млн. долларов США, в том числе: экспорт – 1,793 млн. долларов США, импорт – 132,6 тыс. долларов США. Саратовская область поставляет в Республику Армения мясо домашней птицы, подсолнечное масло, трубы из чёрных металлов. Основу импорта из Республики Армения составляет рыбная продукция.

Фото http://omsk.rfn.ru