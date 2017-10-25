Жители области отметят Всероссийский день бабушек и дедушек
Праздник традиционно отмечается 26 октября.
По информации министерства социального развития области, в этот день на базе комплексного центра социального обслуживания населения Энгельсского района (г.Энгельс, ул.Брянская, 8) для граждан пожилого возраста состоится интеллектуально-развлекательная игра «А ну-ка, бабушки! А ну-ка, дедушки!».
В мероприятии примут участие граждане старшего поколения, имеющие статус бабушек и дедушек, из 20 районов Саратовской области. Соревнование пройдет в формате телевизионной игры «Сто к одному». Участников мероприятия ожидает концертная программа, вручение дипломов и дегустация приготовленной в рамках домашнего задания выпечки: пирогов и печенья.
Сегодня в честь праздника в выставочной галерее MoreART начнет работу фотовыставка «Самые лучшие бабушки и дедушки». Это совместный социальный фотопроект комплексного центра социального обслуживания населения Саратова и саратовских фотографов.
На протяжении нескольких месяцев мастера фотографии проводили бесплатные фотосессии для бабушек, дедушек и их внуков. Лучшие работы будут представлены на выставке. Их можно будет увидеть до 30 октября.
Фото http://www.enguzelsozunuz.com