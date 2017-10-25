25 октября 2017 14:58 СРЕДА
Новости
12:50 | 25 октября
Госавтоинспекция Саратова организовала флешмоб «Засветись!»
11:49 | 25 октября
Саратовская область укрепляет деловые отношения с Арменией
10:57 | 25 октября
Жители области отметят Всероссийский день бабушек и дедушек
10:00 | 25 октября
В Саратове расследуют убийство предпринимателя
19:00 | 24 октября
В честь павших бойцов спецназа высадили Аллею Памяти
18:03 | 24 октября
Саратовские предприниматели посещают Казахстан
17:07 | 24 октября
В Балакове расследуют гибель новорожденной девочки
16:11 | 24 октября
В Саратове прошли праздничные мероприятия в честь Дня лицеиста
15:17 | 24 октября
Жителя Энгельса будут судить за попытку заказать убийство знакомого
14:26 | 24 октября
Пройдет открытый конкурс национального танца «Возьмемся за руки, друзья!»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Жители области отметят Всероссийский день бабушек и дедушек

Новости



Праздник традиционно отмечается 26 октября.

По информации министерства социального развития области, в этот день на базе комплексного центра социального обслуживания населения Энгельсского района (г.Энгельс, ул.Брянская, 8) для граждан пожилого возраста состоится интеллектуально-развлекательная игра «А ну-ка, бабушки! А ну-ка, дедушки!».

В мероприятии примут участие граждане старшего поколения, имеющие статус бабушек и дедушек, из 20 районов Саратовской области. Соревнование пройдет в формате телевизионной игры «Сто к одному». Участников мероприятия ожидает концертная программа, вручение дипломов и дегустация приготовленной в рамках домашнего задания выпечки: пирогов и печенья.

Сегодня в честь праздника в выставочной галерее MoreART начнет работу фотовыставка «Самые лучшие бабушки и дедушки». Это совместный социальный фотопроект комплексного центра социального обслуживания населения Саратова и саратовских фотографов.

На протяжении нескольких месяцев мастера фотографии проводили бесплатные фотосессии для бабушек, дедушек и их внуков. Лучшие работы будут представлены на выставке. Их можно будет увидеть до 30 октября.

Фото http://www.enguzelsozunuz.com