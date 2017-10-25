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В Саратове расследуют убийство предпринимателя

Новости
В Саратове расследуют убийство предпринимателя

Возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СКР по Саратовской области, преступление было совершено вчера вечером. В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении вблизи частного дома на Зоологической тела 55-летнего предпринимателя с пулевым ранением груди.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).

- В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к убийству мужчины, а также причин и обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в следственном управлении.

Фото http://мояворкута.рф