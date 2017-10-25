В честь павших бойцов спецназа высадили Аллею Памяти
Акция «Герои среди нас», в которой приняли участие ветераны спецслужб и активисты Молодежки ОНФ, была приурочена ко Дню подразделений специального назначения, отмечающемуся 24 октября.
По информации организаторов, деревья посадили в сквере у монумента "Памяти павших бойцов спецназа". Накануне активная молодежь провела здесь субботник, убрала территорию от мусора, сухой листвы и веток.
Перед высадкой провели торжественный митинг. На мероприятии присутствовали ветераны войны в Чечне и Афганистане.
Высадку Аллеи памяти активисты Молодежки ОНФ также проведут 29 октября в Детском Парке. Все желающие могут присоединится к ней, посадив дерево в память о своим герое и разместив фото в социальных сетях с хэштэгом «ГероиСредиНас».