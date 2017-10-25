Саратовские предприниматели посещают Казахстан

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По информации пресс-службы министерства инвестиционной политики и имущественных отношений области, сегодня члены делегации посетили сразу три крупнейшие выставки, посвященные энергетике: «Энергетика, Электротехника и Энергетическое машиностроение» – Power Kazakhstan 2017, «Освещение, Светотехника, Светодиодные технологии» – Lighting Kazakhstan 2017 и «Возобновляемые источники энергии, Энергосбережение, Энергоэффективность и ресурсосбережение» – ReEnergy Kazakhstan 2017.Во второй половине дня региональные представители обсудили с , торговым представителем Российской Федерации в Республике Казахстан Александром Яковлевым перспективы сотрудничества. Также саратовские предприниматели провели переговоры с представителями Алматинской Палаты торговли и инвестиций, по итогам которых АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» и Алматинской Палатой торговли и инвестиций было подписано соглашение о сотрудничестве.Завтра в ходе визита участники саратовские бизнесмены посетят технопарк «Алатау», деятельность которого направлена на создание благоприятных условий и современной инфраструктуры на территории Специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» в г. Алматы, поиск и взаимное сотрудничество в области развития инновационных проектов с высокотехнологичными предприятиями отечественных и зарубежных стран.Также программой бизнес-миссии запланированы презентация предприятий региона, деловые встречи и B2B переговоры.Фото http://cs628216.vk.me