В Балакове расследуют гибель новорожденной девочки
В причинении смерти по неосторожности малышке подозревается ее 19-летняя мать.
Трагедия произошла вечером 22 октября. Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, допустила падение новорожденной дочери с дивана. После этого, "действуя легкомысленно и небрежно", она случайно ударила ее головой о дверной косяк. Спустя непродолжительный промежуток времени ребенок перестал подавать признаки жизни. Прибывшая бригада "скорой медицинской помощи" констатировала смерть девочки.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. В частности, предпринимаются меры для изучения личностей родителей погибшей девочки, условий ее жизни и воспитания. Также будет дана принципиальная правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики.
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