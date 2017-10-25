В Саратове прошли праздничные мероприятия в честь Дня лицеиста

просмотров: 137

Учащиеся гимназии №3 получили приглашение на Пушкинский бал. Традиционным местом встречи стал актовый зал, превратившийся на один вечер в бальный. Именно там гимназисты демонстрировали свои наряды. Дамы и кавалеры вальсировали, исполняли мазурку и польку, вели светские беседы и декламировали стихи. А для зрителей подготовили театральную постановку "Любимый Пушкин", где главные и самые известные герои различных произведений встречаются с самим автором.В лицее № 37 прошли большие концертные и театрализованные программы. Традиционно в этот день лицеисты в торжественной обстановке произносили клятву и пели гимн. Особое внимание уделили истории праздника, а также современной жизни лицея, отметив достижения и успехи его учеников и педагогов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Фрунзенского района.Фото https://ukranews.com