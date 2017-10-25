Жителя Энгельса будут судить за попытку заказать убийство знакомого

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в конце мая у обвиняемого возник преступный умысел на организацию убийства 31-летнего знакомого, являющегося сожителем дочери женщины, с которой ранее проживал. Причиной послужили конфликты между мужчинами, которые продолжались на протяжении длительного времени. Злоумышленник нашел "исполнителя" преступления. В ходе нескольких встреч они обсудили с последним обстоятельства убийства, за совершение которого предполагалось материальное вознаграждение в сумме 20 тысяч рублей. Затем мужчина передал «исполнителю» в качестве аванса часть денежного вознаграждения в размере 3 тысяч рублей.Вскоре "киллер" сообщил об умысле в полицию и уговорил заказчика привлечь к преступной операции еще одного человека. Так, не вызвав подозрения злоумышленника, в дело был внедрен оперативник.Действуя под контролем сотрудников территориального подразделения СК и ГУ МВД по Саратовской области, вечером 5 июня "исполнитель" сообщил заказчику о совершении преступления и в подтверждение предоставил ему фотоизображение предполагаемой жертвы. За выполненную работу обвиняемый передал ему часть вознаграждения в размере 2600 рублей. После передачи денежных средств он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.В ходе следствия злоумышленник признал вину в инкриминируемом ему деянии. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото http://tltgorod.ru