Пройдет открытый конкурс национального танца «Возьмемся за руки, друзья!»
В нем примут участие солисты и творческие коллективы города, представители национальных диаспор и землячеств.
Конкурс, ставший традиционным, пройдет 31 октября в МУК «Городской дом культуры национального творчества». Он поддерживает и развивает многонациональное искусство Саратова, объединяет его жителей и способствует гармонизации межнациональных отношений, толерантности и конструктивному взаимодействию представителей различных национальностей и конфессий.
Оценивать танцевальное мастерство участников будет компетентное жюри, в которое вошли профессиональные хореографы, представители учредителей и организаторов конкурса.
Будет оцениваться оригинальность замысла хореографической композиции танца, исполнительское мастерство, национальный колорит, сценический образ (в понятие «сценический образ» входят совокупность средств и приемов сценического поведения исполнителя, группы), качество фонограммы, артистичность, сценический костюм.
Фото http://sputnik.fm