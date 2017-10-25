Саратовцам расскажут об утраченных домовых церквях
В воскресенье, 29 октября, Молодежный отдел Саратовской Епархии совместно с Культурным центром им. П.А.Столыпина приглашает на экскурсию.
Организаторы предлагают всем желающим посетить места, где когда-то находились домовые церкви Мариинского детского приюта, 1-й мужской гимназии, Александровского городского ремесленного училища, Вдовьего дома во имя Тита Чудотворца, Александро-Мариинского реального училища, «Крестовую» церковь Архиерейского дома.
Экскурсия начнется в 12.00 на площади Чернышевского рядом с храмом в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали», а завершится у здания Православной духовной семинарии. Об исторических местах экскурсантам расскажет выпускница курса «Утраченные храмы Саратова», сотрудник отдела редких книг Научной библиотеки СГУ Светлана Клейменова.
Фото http://www.realix.ru