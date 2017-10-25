Завершается реконструкция автомобильной дороги Шевыревка - Сабуровка в Саратовском районе
До конца недели подрядчики планируют уложить асфальтовое полотно на данном участке протяженностью 1,9 км и приступить к второстепенным работам.
По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства области, проектом предусмотрены и уже выполнены вырубка леса на всем протяжении, переустройство двух газопроводов, устройство земляного полотна, дополнительного слоя основания из песка и асфальтобетонного покрытия на 1,2 км.
После основных работ подрядчику предстоит установить 19 дорожных знаков, 105 сигнальных столбиков, 828 погонных метров барьерных ограждений, сделать разметку проезжей части на 3,5 км.
В министерстве отметили значимость этого проекта. Автомобильная дорога Шевыревка - Сабуровка необходима для дальнейшего строительства Северного подхода к новому аэропорту, строительство которого продолжается.
Фото https://grif.ua