В дендрарии Детского парка высадили новые хвойные деревья
Коллекция пополняется на регулярной основе.
По информации администрации Фрунзенского района, этой осенью там высадили кипарисы и ели. Недавно новым обитателем дендрария стала пихта горная. Она отличается особым цветом и густотой хвои. Ее ближайшими соседями стали лиственницы, можжевельники, сосна крымская, а также несколько елей различных видов.
В администрации отметили, что в парке продолжают цвести розы. Также посетители могут увидеть плоды кизильника и яблони ягодной. Большинство обитателей дендрария уже готовятся к холодам и зимнему сезону.