Саратовцев познакомят с графикой Павла Маскаева

просмотров: 129

По информации организаторов, творчеству замечательного художника и человека Павла Александровича Маскаева в последние годы были посвящены выставки, прошедшие в значимых залах Саратова, в том числе и в Радищевском музее. Каждая из них являлась возможностью выразить любовь и уважение к художнику, преданно служившему искусству, а также на протяжении семнадцати лет возглавлявшему Саратовское отделение Союза художников России.Идея выставки графики Павла Маскаева в музее-усадьбе В.Э.Борисова-Мусатова не случайна. Творчество современного художника стало одной из самых плодотворных попыток развития живописно-пластических принципов, продолжения традиций «саратовской школы», в основе которой стояло искусство Виктора Борисова-Мусатова, Павла Кузнецова, Петра Уткина.В залах музея будет представлено более 40 произведений автора. Экспозиция задумана как небольшая ретроспектива творчества художника: от акварелей и офортов начала 1970 - 80-х годов до композиций-миниатюр 2010-2011-х, выполненных в сложной смешанной технике.Фото http://lizagubernii.ru