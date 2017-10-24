На дорогах Саратова остановлены 15 водителей "под градусом"

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По информации пресс-службы ведомства, всего за выходные выявлено 15 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. Четверо из задержанных отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Два нетрезвых водителя управляли транспортным средством, уже будучи лишенными прав за это же нарушение. Один из них, не подчинившись законным требованиям полиции об остановки транспортного средства, устроил погоню.- 21 октября внимание инспекторов привлеу автомобиль «Деу Нексия», водитель которого двигался по ул. Охотная с нарушением ПДД, - сообщили подробности в отделении пропаганды ГИБДД города. - После того как он не подчинился требованиям об остановки транспортного средства, сотрудниками ДПС была организована погоня, в результате которой у д. 26 по вышеуказанной улице, транспортное средство было остановлено. В ходе проверки было установлено, что 26-ти летний водитель, управлял автомобилем в состоянии опьянения. Также выяснилось, что в 2015 года молодой человек уже привлекался за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за что был лишен специального права сроком на 36 месяцев, однако окончания срока не дождался и вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. Теперь ему грозит уголовная ответственность и лишение свободыНа всех нетрезвых водителей были составлены административные материалы, теперь им грозит штраф и лишение водительского удостоверения. А водителям, которые в состоянии опьянения позволили себе управлять автомобилем, будучи при этом лишенными специального права, грозит уголовная ответственность и лишение свободы сроком до двух лет.Фото http://cxid.info