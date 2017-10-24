Саратовскую область посетит глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
Визит запланирован на 26 октября.
В первую очередь гость из федерального центра посетит сельскохозяйственный рынок в поселке Юбилейный. Там он ознакомится с оформлением на местах ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде в системе "Меркурий".
Кроме того, Сергей Данкверт проведет совещание с сотрудниками регионального управления Россельхознадзора и специалистами ФГБУ "Саратовская МВЛ", ознакомится с материально-технической базой лаборатории.
Фото http://rosred.ru