В России создана масштабируемая технологическая платформа Welny

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Welny – первый проект в России, который запускается с профессиональной digital-рекламой и продуманным, технологичным продуктом. С помощью приложения клиент выбирает удобное для него время, место и тип массажа, бронирует услугу. В назначенное время к нему приходит высококвалифицированный массажист со всем необходимым оборудованием, включая массажный стол.У компании есть полноценный сайт, приложение работает на iOS, оплата происходит безналичным расчетом. В компании действует очень жесткий отбор партнеров – массажистов: каждый из них проходит квалификационное интервью, подробный инструктаж по поведению на заказах и практический экзамен на соответствие правилам Welny. При этом массажист зарабатывает больше, чем в салонах, и сам решает, какую заявку он берет.Welny стал гибридом end-to-end модели, предоставляя не только качественный сервис клиентам, но и marketplace для исполнителей.