24 октября 2017 13:00 ВТОРНИК
Новости
10:55 | 24 октября
"Кристалл" обменялся победами с курганским "Юниором"
10:00 | 24 октября
Женщина в капюшоне и наушниках погибла под колесами поезда
19:00 | 23 октября
В дендрарии Детского парка высадили новые хвойные деревья
18:01 | 23 октября
Саратовцев познакомят с графикой Павла Маскаева
16:58 | 23 октября
На дорогах Саратова остановлены 15 водителей "под градусом"
16:07 | 23 октября
Саратовскую область посетит глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
15:11 | 23 октября
В России создана масштабируемая технологическая платформа Welny
14:19 | 23 октября
Саратовец до смерти забил приятеля, обвинившего его в краже автомагнитолы
13:30 | 23 октября
ТЮЗ имени Ю.П.Киселева разыскивает стулья
12:38 | 23 октября
Бесплатное приложение «Умный житель» помогает с решением вопросов ЖКХ
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В России создана масштабируемая технологическая платформа Welny

Новости
В России создана масштабируемая технологическая платформа Welny


В Москве запущен уникальный проект Welny – сервис профессионального массажа на дому. Уникальность его в том, что он создан на основе самых передовых технологий. Основателем и главой сервиса выступает Ольга Соколова: свою компанию она выстроила с нуля, использовав свой опыт работы в рекламном агентстве.

Welny – первый проект в России, который запускается с профессиональной digital-рекламой и продуманным, технологичным продуктом. С помощью приложения клиент выбирает удобное для него время, место и тип массажа, бронирует услугу. В назначенное время к нему приходит высококвалифицированный массажист со всем необходимым оборудованием, включая массажный стол.

У компании есть полноценный сайт, приложение работает на iOS, оплата происходит безналичным расчетом. В компании действует очень жесткий отбор партнеров – массажистов: каждый из них проходит квалификационное интервью, подробный инструктаж по поведению на заказах и практический экзамен на соответствие правилам Welny. При этом массажист зарабатывает больше, чем в салонах, и сам решает, какую заявку он берет.

Welny стал гибридом end-to-end модели, предоставляя не только качественный сервис клиентам, но и marketplace для исполнителей.