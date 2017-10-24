Саратовец до смерти забил приятеля, обвинившего его в краже автомагнитолы
Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.
Преступление было совершено 20 октября в вечернее время на территории одного из гаражных кооперативов областного центра. По информации СУ СКР по Саратовской области, между потерпевшим и его 28-летним знакомым, который работал вместе с ним на станции технического обслуживания, произошел конфликт. Его причиной стали неоднократно высказываемые ранее потерпевшим претензии по поводу якобы хищения оппонентом автомагнитолы.
В ходе ссоры 28-летний мужчина нанес потерпевшему множественные удары бейсбольной битой по голове и туловищу. От полученных повреждений он скончался на месте.
В настоящее время злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение, он дал признательные показания. Судом по ходатайству следователя ему
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото https://www.gorodberezniki.ru